Compte Dépannage connexion & compte 1xBet Vous n'arrivez plus à vous connecter à votre compte 1xBet ? Avant tout, distinguez un problème de compte (mot de passe, blocage, identifiants) d'une erreur d'installation de l'application. Suivez la procédure adaptée ci-dessous et gardez l'identifiant de compte à portée de main.

Mot de passe oublié : la réinitialisation Mot de passe oublié Lien reçu e-mail / SMS Nouveau mot de passe Reconnexion au compte « Mot de passe oublié » envoie un lien de réinitialisation par e-mail ou SMS. Si le compte est bloqué, contactez le support avec votre identifiant de compte.

Un échec de connexion vient presque toujours de l'une de ces causes : mot de passe erroné ou oublié, identifiant de compte mal saisi, session expirée, ou un compte temporairement restreint pour vérification. Commencez par réinitialiser le mot de passe, puis passez la checklist réseau et identifiants.

Mot de passe oublié : réinitialisation

Ouvrez l'application ou le site 1xBet et touchez Connexion, puis le lien « Mot de passe oublié ? » sous le champ de saisie. Choisissez la méthode de récupération : par e-mail (l'adresse liée au compte) ou par numéro de téléphone (le numéro enregistré à l'inscription). Saisissez l'adresse e-mail ou le numéro, puis validez. Un code de vérification ou un lien de réinitialisation vous est envoyé. Entrez le code reçu par SMS / e-mail, puis définissez un nouveau mot de passe robuste (lettres, chiffres, caractère spécial). Reconnectez-vous avec votre identifiant de compte et le nouveau mot de passe. Pensez à le mémoriser ou à l'enregistrer en lieu sûr.

Si aucun e-mail ou SMS n'arrive (boîte spam vérifiée), ou si l'adresse / le numéro liés ne sont plus accessibles, passez par le chat en direct 24/7 du site ou de l'application : c'est le canal le plus rapide pour faire débloquer l'accès. Les coordonnées exactes du support CI (e-mail dédié, téléphone, messageries) sont à confirmer dans votre compte 1xBet / sur la page Contact officielle.

Échec de connexion : vérifications rapides

Vérifiez l'identifiant de compte et le mot de passe : désactivez la majuscule automatique et contrôlez les espaces avant/après la saisie. Confirmez votre connexion réseau : testez en Wi-Fi puis en données mobiles, et rechargez la page une fois la connexion stable. Mettez à jour l'application vers la dernière version et videz le cache si la page de connexion ne se charge pas correctement. Essayez un autre canal d'accès : si l'app échoue, ouvrez le site dans le navigateur (ou inversement) pour isoler le problème. Désactivez temporairement VPN / proxy et tout bloqueur : l'accès peut dépendre de la région et de restrictions réglementaires. Après plusieurs échecs, attendez quelques minutes : une limite de tentatives peut suspendre brièvement la connexion avant un nouvel essai.

Compte bloqué ou suspendu : que faire

Un compte peut être restreint pour vérification d'identité (KYC), activité jugée inhabituelle, ou non-respect des règles d'utilisation. Dans ce cas, n'ouvrez pas de second compte : contactez le support et conservez votre identifiant de compte ainsi que les justificatifs d'identité demandés.

Contactez le chat en direct 24/7 (site et application) en indiquant votre identifiant de compte et la nature du blocage. Préparez vos documents KYC (pièce d'identité, justificatif) si une vérification est requise pour lever la restriction. Demandez le motif précis et le délai de résolution ; suivez ensuite les instructions communiquées par le support officiel.

Récupérer son identifiant de compte

L'identifiant (ID) de compte vous est attribué à l'inscription et figure généralement dans l'e-mail de bienvenue ou dans la rubrique profil une fois connecté. Si vous l'avez perdu, retrouvez-le via le récapitulatif d'inscription, ou demandez-le au support en justifiant l'e-mail / le numéro de téléphone liés au compte. Ne communiquez jamais votre mot de passe : un agent officiel ne vous le demandera pas.

Les canaux et coordonnées exactes du support pour la Côte d'Ivoire (e-mail dédié, ligne téléphonique, Telegram / WhatsApp) sont à confirmer dans votre compte 1xBet / sur la page Contact officielle. Privilégiez le chat en direct intégré : c'est le canal authentifié et le plus fiable pour toute question liée à la connexion ou au compte.